Минсельхоз предложил расширить индикаторы риска нарушений для госконтроля ветпрепаратов

Минсельхоз решил добавить новый индикатор риска нарушений при обороте лекарств для ветеринарии. Им станет разница между ввезенными и проданными препаратами.

Минсельхоз разработал новый индикатор риска нарушения обязательных требований для госконтроля обращения лекарственных средств для ветеринарного применения. Проект документа опубликован на портале regulation.gov.ru. Общественные обсуждения продлятся до 7 июня.

В случае утверждения документа новым основанием для начала проверок станет разница между объемами ввезенных в Россию ветпрепаратов и поступивших в гражданский оборот. Расчет будут вести по каждой из ввезенных серий препаратов для животных.

Министерство считает, что риски нарушений повышаются, если отклонения этого показателя превысят 10% в течение календарного года, следует из проекта. Базой для оценки станут сведения о сериях ветпрепаратов, внесенных во ФГИС в области ветеринарии (ФГИС «ВетИС» — Меркурий).

Кроме того, останется действующий индикатор риска. Инспекторы могут начать проверку, если установят, что два и более лицензиатов работают на одном и том же производственном объекте.

Вместе с принятием поправок действующий приказ Минсельхоза по индикаторам риска № 38 от 01.02.2022 будет отменен.

В начале мая был принят федеральный закон № 171-ФЗ от 28.04.2023 об ускоренной регистрации препаратов для животных. Воспользоваться упрощенной процедурой смогут производители, чьи препараты уже получили регистрацию для лечения людей. Новые правила начнут действовать с сентября 2023 года.

Ранее, в апреле правительство приняло поправки к положению об автоматизации лицензионного контроля производителей ветпрепаратов. «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» будет аккумулировать данные о проверках, профилактических мероприятиях и общедоступную информацию о их работе.

Фото: freepik/freepik.com

Таисия Кубрина

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