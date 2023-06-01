Перспективы развития сотрудничества РФ и Саудовской Аравии в сфере фармацевтической промышленности

Укрепление партнерских отношений между двумя странами в сфере обеспечения населения качественными и эффективными лекарственными препаратами обсудили в первый день работы деловой миссии на сессии «Фармацевтическая промышленность – синергия для здравоохранения».

Модерировал сессию Владислав Шестаков, директор ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» Минпромторга России: «В последние годы торгово-экономическое сотрудничество России и Саудовской Аравии стремительно развивается, и мы думаем, что одной из точек роста должно стать усиление двухстороннего сотрудничества в сферах фармацевтики и охраны здоровья граждан наших стран».

Широкий круг участников сессии подтверждает эти слова. За круглым столом собрались представители Минпромторга и Минздрава России, Министерства инвестиций, Министерства промышленности и минеральных ресурсов и Министерства здравоохранения Саудовской Аравии, их подведомственных организаций и, конечно же, фармацевтической промышленности. Ее представляли лидеры российского фармрынка – производители биотехнологических лекарственных средств для лечения широкого спектра заболеваний от диабета и онкологии до орфанных.

О достижениях российской фармацевтической промышленности за последние годы, планах на будущее и перспективах взаимовыгодного сотрудничества рассказал директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Дмитрий Галкин: «Российские фармацевтические компании готовы к любым вызовам, что подтверждается тем, что в настоящее время более чем 82% лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов мы производим самостоятельно в нашей стране. И эта разница, которая не дотягивает до 100%, – как правило, запатентованные лекарственные препараты иностранных компаний. Кроме того, российские фармацевтические производители активно выходят на внешние рынки и готовы не только поставлять качественные, эффективные и безопасные лекарственные препараты в Саудовскую Аравию, но и создавать совместные проекты».

Также Дмитрий Галкин сообщил о том, что Россия инициировала создание Всемирной ассоциации фармацевтических инспекторатов и пригласила представителей Королевства войти в ее управляющий совет.

О мерах, принимаемых Королевством Саудовская Аравия в целях развития биотехнологий, рассказал Солайман Альзайдан, аналитик по вопросам развития бизнеса в секторе биотехнологий и фармацевтической отрасли Министерства инвестиций Королевства Саудовская Аравия: «Королевство Саудовская Аравия вступило на путь преобразований и старается развивать лидерство во многих областях. Пандемия COVID-19 показала необходимость ускорения внедрения биотехнологических инноваций во всем мире, и Саудовская Аравия вывела биотехнологии на передний план приоритетов».

Отдельно затронули вопросы особенностей процедур регистрации лекарственных средств в наших странах заместитель генерального директора Научного центра экспертизы средств медицинского применения Министерства здравоохранения Российской Федерации Алла Трапкова и директор Департамента стандартов Управления по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств Королевства Саудовская Аравия доктор Яхья Аль-Нуджаям.

О своих компетенциях, возможностях экспорта лекарств, а также локализации на территории Саудовской Аравии доложили представители ведущих российских фармкомпаний, таких как Biocad, «Генериум», «Герофарм», «ХимРар». Кроме того, о возможностях Сеченовского медицинского университета в разработке лекарственных препаратов по полному циклу рассказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологии Вадим Тарасов.

В завершение заседания Владислав Шестаков подчеркнул: «Я уверен, что многие из вопросов, которые были у аудитории в начале заседания, уже сняты. И наша сегодняшняя дискуссия послужит отличной стартовой площадкой для нового витка „синергии фармацевтической промышленности для здравоохранения”».

gxpnews