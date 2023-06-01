Как окончание пандемии повлияло на фармацевтический рынок

Вспышка коронавирусной инфекции, начавшаяся в 2019 году, привела к пандемии, продлившейся более трех лет. За это время фармкомпаниям удалось создать новые препараты для борьбы с COVID-19 и существенно повысить свои доходы. С окончанием пандемии финансовые показатели стали стремительно снижаться. Но фармацевтические компании смогли не просто заработать, но и расширить производства, а также создать технологии, которые сейчас активно используют для создания препаратов, в особенности противораковых.

5 мая 2023 года ВОЗ объявила о завершении режима чрезвычайной ситуации по COVID-19 и отменила статус пандемии. Но и до официального объявления об окончании пандемии можно было догадаться по динамике финансовых показателей фармкомпаний.

С начала пандемии прибыль компаний быстро росла. В 2021 году Pfizer увеличила выручку до $81,3 млрд, что на 95% больше результатов 2020 года, а чистая прибыль компании за 2021 год увеличилась в 2,4 раза. 2022 год принес Pfizer рекордную выручку $100,3 млрд.

Показатели BioNTech были самыми впечатляющими: прибыль компании во втором квартале 2021 года составила €5,3 млрд, что в 127 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года, а за весь 2021 год компания заработала €10,29 млрд. В 2022 году выручка BioNTech составила уже €17,3 млрд. Выручка Moderna от вакцины в 2021 году составила $17,7 млрд, доход за весь 2022 год ‒ $19,3 млрд.

Доходы за первый квартал 2023 года двух главных участников борьбы с коронавирусом ‒ компаний Pfizer и Moderna ‒ снизились на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Доходы основного партнера Pfizer в разработке вакцины ‒ BioNTech ‒ снизились в 7,5 раза в первом квартале этого года, а у компании Novavax этот показатель упал в девять раз.

Но такое падение доходов все же не станет коллапсом фармы: практически все компании диверсифицируют свои разработки. Паскаль Сорио, главный исполнительный директор компании AstraZeneca, заявил, что его компания в 2023 году ожидает двузначный рост выручки и без учета препаратов от COVID-19. За последние два года AstraZeneca подписала соглашение с C4X Discovery и Gatehouse Bio, а также приобрела несколько компаний: Neogene, CinCor, TeneoTwo, LogicBio Therapeutics. Это позволило AstraZeneca начать разработки новых препаратов от нескольких видов онкологических заболеваний, препаратов поддерживающей терапии, средств для лечения воспалительных и респираторных заболеваний, а также заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек. Британско-шведский производитель планирует начать более 30 испытаний третьей фазы в 2023 году, 10 из которых потенциально могут обеспечить продажи, превышающие миллиард долларов. AstraZeneca продолжает работу и над своими препаратами от коронавирусной инфекции, но планирует сосредоточиться на онкологических препаратах ‒ сфере, которая также интересует BioNTech.

BioNTech считает, что «коронавирусная» технология мРНК имеет потенциал в лечении онкозаболеваний. Компания увеличила бюджет на исследования и разработки в 2023 году до €2,4-2,6 млрд, что на миллиард евро больше, чем в 2022 году. BioNTech также подписала соглашения о сотрудничестве с частными биофармацевтическими компаниями OncoC4 (США) и DualityBio (Китай) для разработки нескольких противораковых препаратов. «В первом квартале 2023 года мы расширили спектр передовых технологий для новых методов лечения рака и добавили нового кандидата в наш арсенал средств против рака, – сказал профессор Угур Шахин, доктор медицинских наук, генеральный директор и соучредитель BioNTech. – Мы готовимся к началу нашего первого клинического испытания третьей фазы в онкологии». По его словам, компания не прекращает работу и над вакциной против COVID-19, работая над препаратом нового поколения. Пока не известно, продолжит ли BioNTech сотрудничать с Pfizer в этом проекте.

Pfizer тоже продолжает разрабатывать новые препараты от коронавирусной инфекции и делает большие ставки на свой препарат Paxlovid, продажи которого в первом квартале 2023 года в полтора раза превысили прогноз. Препарат был настолько популярен в Китае во время пандемии, что из-за нехватки попал на черный рынок. Кроме того, Pfizer делает упор на разработку препаратов от рака, мигрени, а также борется с GSK за право первыми выпустить вакцину против респираторно-синцитиального вируса и намерен дальше использовать технологию мРНК, полагая, что годовой доход от ее портфеля мРНК-вакцин может к 2030 году достичь $10-15 млрд.

Moderna, как и BioNTech, делающая ставку на мРНК-технологии, намерена к 2030 году создать на ее основе вакцины от рака кожи, сердечно-сосудистых, респираторных, аутоиммунных и других заболеваний. Главный медицинский директор Moderna Пол Бертон заявил, что «заболевания всех видов» можно будет предотвратить и вылечить с помощью мРНК-вакцин и препаратов уже через 5-10 лет. «Я думаю, что мы приближаемся к миру, где будет возможность определить генетическую причину заболевания и с относительной простотой отредактировать ее, исправив с помощью технологии на основе мРНК», – говорит он. Несмотря на сниженный прогноз на 2023 год, компания уверена, что сможет нарастить в последующие годы как производительность, так и продажи.

У Novavax аналогичные планы на восстановление прибыли после пандемии, ради которой компания готова сократить персонал на четверть, снизить административные расходы на 50%, при этом увеличить расходы на НИОКР. На данный момент Novavax проводит КИ трех препаратов: двух вакцин от COVID – высокодозной вакцины и комбинированной вакцины против COVID-гриппа фазы 2 (CIC), а также вакцины против гриппа. Novavax также занимается регистрацией противомалярийной вакцины R21/Matrix-M, совместно разработанной с Оксфордским университетом. По предварительным оценкам аналитиков, потребность в R21/Matrix-M составляет 200 млн доз в год и имеет огромное значение для развивающихся стран, в особенности Африки (в Нигерии и Гане вакцина уже получила разрешение регуляторов).

Пандемия стала серьезным испытанием для всей мировой экономики и развития фармацевтической отрасли в целом. Однако производители справились с созданием вакцин и лекарств от COVID-19 и смогли не только заработать, но и использовать пандемию как мощный драйвер развития рынка.

gxpnews