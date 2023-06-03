Гамбия ожидает международного разбирательства из-за смертельных сиропов от кашля

Министр юстиции Гамбии Дауда Джаллоу объявил, что в деле о смерти десятков (не менее 70) детей в стране из-за сиропов от кашля будет разбираться американская юридическая фирма. Он не назвал компанию, но заметил, что власти Гамбии надеются на международное судебное разбирательство. Об этом он сообщил Reuters.

Сиропы, из-за которых в июне – октябре 2022 года скончались дети (большинство из них были младше пяти лет), ввозились из Индии. По предварительным данным, причиной гибели стало острое почечное повреждение, вызванное смертельными токсинами – диэтиленгликолем и этиленгликолем (компоненты тормозной жидкости для автомобилей). Как ранее писал Reuters, эти ингредиенты могли быть использованы – по ошибке или специально – взамен пропиленгликоля, ключевого ингредиента сиропообразных лекарств.

Производитель сиропов – индийская Maiden Pharmaceuticals – отрицает свою вину. Компанию поддержало правительство Индии, которое заявило, что исследования сиропов не выявили наличия токсинов.

Тем не менее Reuters удалось ознакомиться с копией отчета, который был предоставлен президенту Гамбии Адаме Барроу, но при этом не был обнародован. В документе говорится, что в 56 изученных случаях смерти из-за острого почечного повреждения 22 вызваны отравлением диэтиленгликолем и этиленгликолем после приема сиропов от Maiden. Еще в 34 случаях эксперты не смогли точно определить причину смерти.

Расследование продолжается несмотря на то, что до сих пор непонятно, на каком этапе в лекарства попали токсины. Из-за массовой гибели детей в Гамбии, а также в Узбекистане (которые тоже принимали индийские сиропы от кашля) Индия ввела обязательную проверку таких товаров перед экспортом.

gxpnews