В «Джи Ди Пи» сменится генеральный директор

В компании «Джи Ди Пи» сменится генеральный директор. Он будет представлен команде в ближайшее время.

Павел Шадрин покинул пост генерального директора фармдистрибьютора «Джи Ди Пи». Об этом «ФВ» сообщили два источника на фармрынке.

Должность он занимал с октября 2022 года. Источник также предположил, что на место Шадрина могли взять человека с профильными компетенциями. «ФВ» направил запросы в «Джи Ди Пи» и топ-менеджеру. На звонок он не ответил.

Ранее должность генерального директора дистрибьютора занимал Беньямин Ковач. Комментируя свой уход, он отмечал, что в компании с приходом новых владельцев поменялся весь топ-менеджмент. Это было связано с продажей дистрибьютора непрофильной холдинговой компании «Доминанта».

«Доминанта» также является учредителем «Россиум Фармацевтика». В конце мая стало известно, что компанияю возглавил Иван Коноплянников, экс-председатель правления холдинга «Фармэко».

UPD: после публикации в новость были внесены измененения о причинах увольнения Павла Шадрина. Редакция приносит извинения за некоррентые формулировки.

Фото: gdpgroup.ru

Руслан Мавлиханов

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