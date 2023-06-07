Частные аптеки смогут вступить в Ассоциацию государственных аптечных сетей

Ассоциация государственных аптечных сетей (АГАС) провела 2 июня заседание правления, в ходе которого было решено позволить некоторым игрокам частного сектора фармрынка становиться ее членами. Кроме того, ассоциация получит статус общероссийской, сообщает “Фармвестник”.

Вступить в ассоциацию смогут те частные сети, которые участвуют в государственных программах лекарственного обеспечения. В тот же день в ассоциацию были приняты два новых участника: ГУП Архангельской области «Фармация» и ГП НО «Нижегородская областная фармация», причем директор последней – Павел Ястребов – по результатам голосования был избран новым председателем правления.

Также сообщается, что ассоциация увеличит активность в области проработки единых стандартов лекобеспечения, на основаии которых в дальнейшем может быть создана программа лекарственного возмещения.

gxpnews