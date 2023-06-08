ФАС: стоимость российского аналога орфанного ЛП «Эсбриет» ниже на 25%

Федеральная антимонопольная служба установила цену на дженериковый препарат для лечения идиопатического легочного фиброза (орфанное заболевание) – «Пирфенидон». Стоимость снижена на 25% по сравнению с оригинальным ЛП «Эсбриет» от Roche.

Цена за упаковку из 270 капсул в дозировке 267 мг составила 91 000 рублей при зарегистрированной цене на референтный лекарственный препарат в размере 122 000 рублей.

«Согласование цен на этот орфанный препарат повысит его доступность для населения России. В медорганизациях он будет предоставляться гражданам бесплатно», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее ФАС согласовала стоимость отечественного антигельминтного препарата «Празиквантел», который является первым российским дженериком «Бильтрицида» от немецкой Bayer.

gxpnews