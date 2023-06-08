Онлайн-продажи лекарств упали впервые за четыре года

Впервые за четыре года в России упал объем онлайн-продаж лекарств: за четыре месяца 2023 года он составил 69,9 млрд рублей, что на 9% ниже, чем за тот же период прошлого года, говорится в отчете DSM Group.

По данным DSM Group, объем онлайн-продаж лекарств за первые четыре месяца 2023 года по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период упал на 9% – до 69,9 млрд рублей.

Отрицательная динамика в этом сегменте наблюдается впервые как минимум за четыре года и уже сравнима с общей динамикой рынка. Падает весь рынок – на 13% по сравнению с первыми четырьмя месяцами 2022 года, при этом парафармацевтика снизилась на 8%, а коммерческий сегмент уже на 14%.

В рейтинге по «падению» больше антибиотиков и противовирусных препаратов, что объясняется не только концом пандемии, но и тем, что люди закупили именно эти препараты впрок, и запасы еще сохраняются. Наибольшее падение у «Арбидола», долгое время остававшегося лидером: минус 67,5% за первые четыре месяца 2023 года. На 58,8% упали продажи «Гриппферона» и на 57,5% – «Амоксиклава». В апреле «Арбидол» оказался уже на 14-й строчке, потеряв в рублях по сравнению с прошлым апрелем 24%.

Такое значительное снижение аналитики DSM Group объясняют тем, что период прошлого года, с которым сравнивают текущие показатели, характеризуется ажиотажным спросом на лекарства из-за начала СВО, когда потребители скупали лекарства, опасаясь возможного дефицита. Есть надежды на пилотный проект по доставке рецептурных препаратов, который стартовал 1 марта. Недавно Росздравнадзор выдал разрешение на курьерскую доставку рецептурных препаратов сервису «Здравсити», который будет развозить лекарства непосредственно со своего склада в Москве.

Рассчитывать на рост продаж из-за легализации дистанционной торговли рецептурными препаратами преждевременно, поскольку проект находится в пилотной стадии, а для того, чтобы он заработал в полную силу, понадобится время.

Основной пик ажиотажного спроса пришелся на март 2022 года, в апреле уже было снижение. Провал апреля 2022 года дает позитивную динамику в 2023 году. Рост, хотя и небольшой (5,8% по сравнению с прошлым апрелем), наблюдается даже в упаковках, не только в ценах.

Но доля продаж в онлайн-сегменте за январь – апрель 2023 года пусть и незначительно, но подросла – с 11,9 до 12,3%.

gxpnews