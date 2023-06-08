Препарат FibroGen против миодистрофии Дюшенна не достиг желаемых результатов

Компания FibroGen отчиталась о результатах поздней стадии испытаний препарата (памревлумаб) для лечения миодистрофии Дюшенна. Как оказалось, терапия не повлияла на работу мышц верхних конечностей испытуемых, что означает недостижение заявленных целей.

“Хотя мы разочарованы полученными результатами, мы с нетерпением ждем возможности поделиться данными на одной из будущих медицинских конференций, чтобы внести свой вклад в понимание этого разрушительного заболевания”, – сказал генеральный директор FibroGen Энрике Контерно.

Миодистрофия Дюшенна – орфанное заболевание, которое, как и спинальная мышечная атрофия, вызывает прогрессирующую мышечную слабость. Поражает только лиц мужского пола, распространенность – 1 случай на 3,5 тысячи мальчиков.

Также в компании сообщили, что продолжаются испытания памревлумаба в качестве терапии идиопатического легочного фиброза, нерезектабельного рака поджелудочной железы и метастатического рака поджелудочной железы.

gxpnews