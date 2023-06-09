Куба, Россия и Белоруссия создадут фармацевтический альянс

Компании из России, Белоруссии и Кубы договорились объединить усилия в области разработки вакцин и лекарств. Соглашение о создании такого фармацевтического альянса подписано в ходе Второго Молодежного форума СНГ и ЕАЭС, сообщает ТАСС.

Документ подписали: группа предприятий биотехнологической и фармацевтической промышленности из Республики Куба, российское акционерное общество “Активный компонент” и управляющая компания холдинга “Белфармпром” из Белоруссии.

По мнению премьер-министра Кубы Мануэля Марреро, конкретным проектом, который будет реализован в краткосрочной перспективе, может стать создание реестра биофармацевтических препаратов, предназначенных для борьбы с инфекционными и неинфекционными заболеваниями.

Ранее в мае было подписано соглашение о сотрудничестве между российским и китайским фармацевтическими вузами. Высшие учебные заведения договорились об обмене студентами и преподавателями, а также разработке совместных образовательных программ.

gxpnews