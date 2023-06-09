Европейская комиссия выделит $1,3 млрд на борьбу с психическими заболеваниями

Европейская комиссия (ЕК) направит 1,23 млрд евро ($1,3 млрд) на проекты по борьбе с психическими заболеваниями во всех 27 государствах-членах на фоне решения о выделении психического здоровья в одно из основных направлений политики в области здравоохранения.

“Чувствовать себя плохо – это нормально, и наш долг – обеспечить помощь каждому, кто о ней просит”, – заявила комиссар ЕС по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стелла Кириакидес.

Проекты будут направлены на “разрушение стигмы и дискриминации” в отношении таких состояний, как, например, депрессия, а также на их профилактику, доступ к высококачественной и недорогой психиатрической помощи и лечению, и на реинтеграцию в общество после выздоровления.

“Сегодняшний день знаменует собой новое начало комплексного, ориентированного на профилактику и многостороннего подхода к психическому здоровью на уровне ЕС”, – добавила Кириакидес.

По данным ЕК, еще до пандемии COVID-19 проблемы с психическим здоровьем имели около 84 млн европейцев, но после ситуация ухудшилась. Сегодня люди беспокоятся из-за конфликта России и Украины, изменения климата и роста стоимости жизни из-за стремительной инфляции.

Вице-президент Комиссии Маргаритис Схинас назвал проблемы психического здоровья “тихой эпидемией” и призвал обратить внимание на защиту детей, в том числе от воздействия социальных сетей.

gxpnews