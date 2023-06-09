Минпромторг подготовил проект типового договора на получение кодов маркировки медизделий

В Минпромторге разработали проект типового договора на получение кодов маркировки медизделий и инвалидных кресел-колясок. Наносить коды идентификации для этой продукции нужно будет с 1 октября 2023 года.

Минпромторг предложил проект типового договора на получение кодов маркировки медицинских изделий и инвалидных кресел-колясок. Соответствующий документ размещен для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу оператор берет на себя обязательство формировать в соответствии с заявками коды маркировки и предоставлять их участнику системы маркировки. В свою очередь последний оплачивает услуги оператора по тарифу 50 коп. за один код (без учета НДС). Участник системы маркировки может выбрать, наносить ли ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами сервис-провайдеров.

Договор вступает в силу и действует один год со дня его подписания последней из сторон. Если ни оператор, ни участник системы маркировки не заявят о его прекращении, то он автоматически пролонгируется. Уведомление о прекращении договора направляется инициатором другой стороне не позднее чем за десять календарных дней до дня его прекращения. Участник может в любое время в одностороннем внесудебном порядке отказаться от договора, уведомив об этом оператора. После того, как тот получит соответствующее заявление, документ прекращает действовать по истечении 20 календарных дней.

Пилотный проект по маркировке кресел-колясок стартовал в России 1 сентября 2019 года, по маркировке медизделий начался с 15 февраля 2022 года.

В начале июня для антисептиков, БАД, медизделий и инвалидных кресел- колясок ввели обязательную маркировку. Заявления на регистрацию этой продукции в государственной системе мониторинга будут приниматься с 1 сентября 2023 года. Сама маркировка для всей выпущенной и ввезенной продукции начнется с 1 октября.

На этой неделе Минпромторг подготовил также проект типового договора на получение кодов маркировки антисептиков и БАД.

Артем Косенок

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