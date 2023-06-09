Сотрудники GSK проведут новые забастовки в июне из-за низкой зарплаты

Рабочие британской компании GSK продолжат забастовки из-за низкой заработной платы. Впервые о ней было объявлено в мае этого года.

Сотни рабочих британской фармкомпании GSK в июне проведут новую забастовку из-за низкой заработной платы. Об этом со ссылкой на британский профсоюз Unite пишет Reuters.

По сообщению Unite, первая забастовка в этом месяце пройдет 9 июня на всех шести площадках GSK в Великобритании. Сотрудники компании объявили забастовку в мае. Они отклонили ранее поступившее от руководства предложение о повышении зарплаты на 6% и единовременной выплате 1300 фунтов стерлингов (около 90 тыс. руб.). Работники подсчитали, что эта прибавка не «превышает уровень инфляции».