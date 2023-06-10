Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку шести ЛП для лечения ВИЧ

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов этравирин, ламивудин, эфавиренз, дарунавир, ритонавир и рилпивирин+тенофовир+эмтрицитабин для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Начальная (максимальная) цена контракта, руб.
|Окончание приема заявок на участие в аукционе
|1
|Этравирин, таблетки, 200 мг
|17 520,00 табл. (шт.)
|211,42
|3 704 078,40
|16.06.2023
|2
|Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг
|578 110,00 табл. (шт.)
|3,48
|2 011 822,80
|16.06.2023
|3
|Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл
|63 540,00 мл
|0,47
|29 863,80
|16.06.2023
|4
|Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 400 мг
|350 930,00 табл. (шт.)
|4,82
|1 691 482,60
|16.06.2023
|5
|Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой и/или капсулы, 600 мг
|85 755,00 табл. (шт.)
|6,73
|577 131,15
|16.06.2023
|6
|Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг
|13 517,00 табл. (шт.)
|47,30
|639 354,10
|16.06.2023
|7
|Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг
|174 845,00 табл. (шт.)
|60,50
|10 578 122,50
|16.06.2023
|8
|Рилпивирин+Тенофовир+Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг+300 мг+200 мг
|16 605,00 табл. (шт.)
|835,01
|13 865 341,05
|16.06.2023
|9
|Ритонавир, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг
|225 925,00 капс. (шт.)
|27,83
|6 287 492,75