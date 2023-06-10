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Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку шести ЛП для лечения ВИЧ

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения  граждан объявил аукционы на поставку препаратов этравирин, ламивудин, эфавиренз, дарунавир, ритонавир и рилпивирин+тенофовир+эмтрицитабин для обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Начальная (максимальная) цена контракта, руб. Окончание приема заявок на участие в аукционе
1 Этравиринтаблетки, 200 мг 17 520,00 табл. (шт.) 211,42 3 704 078,40 16.06.2023
2 Ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг 578 110,00 табл. (шт.) 3,48 2 011 822,80 16.06.2023
3 Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл 63 540,00 мл 0,47 29 863,80 16.06.2023
4 Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, и/или капсулы, 400 мг 350 930,00 табл. (шт.) 4,82 1 691 482,60 16.06.2023
5 Эфавиренз, таблетки, покрытые пленочной оболочкой и/или капсулы, 600 мг 85 755,00 табл. (шт.) 6,73 577 131,15 16.06.2023
6 Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 600 мг 13 517,00 табл. (шт.) 47,30 639 354,10 16.06.2023
7 Дарунавир, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 800 мг 174 845,00 табл. (шт.) 60,50 10 578 122,50 16.06.2023
8 Рилпивирин+Тенофовир+Эмтрицитабин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 25 мг+300 мг+200 мг 16 605,00 табл. (шт.) 835,01 13 865 341,05 16.06.2023
9 Ритонавир, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг 225 925,00 капс. (шт.) 27,83 6 287 492,75

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10 июня, 2023 | Просмотров: 84