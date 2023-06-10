Выручка Биннофарм за первые 3 месяца 2023 года выросла на 4% год к году

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» (входит в АФК «Система») объявляет неаудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО (IFRS) за 1-й квартал 2023 года: выручка компании за первые 3 месяца 2023 года выросла на 4% год к году, до 6,8 млрд рублей.

В розничном сегменте выручка увеличилась на 17% год к году, основной вклад в рост розничных продаж внесли муколитическое средство «Эльмуцин», спазмолитик «Необутин» и гепатопротектор «Урдокса». При этом продажи дистрибьюторов в аптеки выросли более чем на 24%.

EBITDA в 1-м квартале 2023 года выросла на 45% год к году до 2,0 млрд рублей за счет реализации проектов по снижению себестоимости и эффективного управления портфелем препаратов.

Ранее сообщалось, что «Биннофарм Групп» вложит около 5 млрд рублей в свое развитие. Средства пойдут на увеличение объема производства лекарств и развитие экспортного направления.

gxpnews