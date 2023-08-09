Novo Nordisk: Wegovy снизил риск сосудистых катастроф у лиц с ожирением на 20%

Novo Nordisk поделилась промежуточными результатами исследования своего препарата для диабетиков и лиц с лишним весом Wegovy в качестве средства борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Пятилетнее наблюдение за пациентами показало, что частота инфаркта, инсульта или смерти из-за ССЗ у принимающих Wegovy снизилась на 20%.

Это выше, чем прогнозные ожидания (15-17%), что предвосхищает надежды датского производителя на выход Wegovy за пределы имиджа как препарата для лечения диабета и ожирения и на расширение когорты пациентов. В исследовании приняли участие 17 500 человек с избыточной массой тела, страдающих ССЗ, в возрасте 45 лет и старше, и без диабета в анамнезе. Оно было начато почти пять лет назад с целью проверить, имеет ли еженедельное введение препарата медицинские преимущества.

Novo Nordisk намерена подать заявку на получение разрешения на расширение показаний для инъекций Wegovy в США и Европе. По мнению вице-президента по развитию Novo Nordisk Мартина Холста Ланге, препарат Wegovy «способен изменить отношение к ожирению и его лечению».

Как пишет Reuters со ссылкой на аналитиков Barclays, в случае положительного решения регуляторов США и Европы спрос на Wegovy может возрасти на 25% к 2030 году. При этом компания уже сейчас испытывает трудности с удовлетворением потребности из-за ажиотажа вокруг Wegovy и его предшественника Ozempic, популярность которых как средств для снижения веса растет в странах присутствия.

gxpnews