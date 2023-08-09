В Сеченовском университете разрабатывают прибор для подбора ингаляционного устройства

В Первом МГМУ им. И. М. Сеченова разрабатывают многофункциональный прибор, основная задача которого – измерение параметров вдоха и выдоха. Для назначения того или иного ингаляционного устройства требуется определение техники ингаляции, прежде всего – скорости вдоха, и с помощью нового прибора врачи-пульмонологи смогут подобрать пациенту персонализированное медизделие. В настоящее время такая возможность отсутствует, и данное решение врачи вынуждены принимать эмпирически, рассказали в пресс-службе вуза.

Таким образом, прибор послужит подспорьем в лечении ингаляционными препаратами таких хронических легочных заболеваний, как хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), бронхиальная астма и других.

Вторая задача, которую будет решать прибор, – обучение пациентов правильной технике использования ингалятора. Многие не умеют правильно использовать свой ингалятор: нарушают последовательность действий, делают вдох недостаточной или избыточной силы, что снижает эффективность применения препарата и увеличивает риск нежелательных явлений.

Также прибор можно будет использовать для мониторирования функции внешнего дыхания, прежде всего в домашних условиях, что позволит своевременно распознать обострение заболевания. При подключении прибора к смартфону пациент сможет получить исчерпывающую телемедицинскую консультацию лечащего врача.

«Уникальность прибора заключается в том, что он решает проблему объективного выбора ингалятора, а также мультифункционален. Мы надеемся, что новый прибор будет в кабинете у каждого пульмонолога, и благодаря его применению врач сможет обоснованно назначить пациенту оптимальное ингаляционное устройство», – заявил начальник отдела анализа образовательных программ и научных исследований Национального медицинского исследовательского центра по профилю «пульмонология» Сеченовского университета Николай Вознесенский.

Он добавил, что, вероятно, устройство будет доступно в аптеках и магазинах медицинской техники и будет рекомендоваться для тренировки дыхательной системы в том числе здоровым людям – спортсменам или любителям спорта.

Ранее сообщалось, что сотрудники Сеченовского университета создали прибор для ранней диагностики риска развития бронхиальной астмы у детей методом капилляроскопии. Прокола для этого не потребуется – прибор прикладывают к пальцу пациента, после чего в течение нескольких минут он покажет результат.

gxpnews