«Ростех» отправит в регионы 69 млн доз вакцин для профилактики гриппа

До конца ноября 2023 года холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех» поставит в регионы РФ 69 млн доз вакцин против гриппа. Поставки осуществляются по госзаказу Минздрава РФ и будут реализованы в два этапа.

На первом этапе в срок до 1 сентября в медучреждения страны отправятся 30,7 млн доз препаратов: трехвалентной вакцины «Совигрипп» (20,7 млн доз) и четырехвалентной – «Ультрикс Квадри» (10 млн доз). Затем до декабря в субъекты РФ будут переданы еще 38,3 млн доз. Препараты будут применяться для иммунизации населения в рамках Национального календаря профилактических прививок.

«Поставки вакцин против гриппа стартовали штатно, согласно графику, предусмотренному госконтрактами. Первые отгрузки уже традиционно состоялись в адрес Дальневосточного федерального округа», – сказал заместитель генерального директора «Ростеха» Александр Назаров. Он уточнил, что «Нацимбио» поставляет вакцины отечественного производства.

Ранее заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Семенова заявила, что к осени 2023 года планируется выпустить в оборот четыре обновленные вакцины производства НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, в том числе препарат против COVID-19 «Спутник Лайт».

gxpnews