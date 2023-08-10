В Приморском крае создадут собственное фармацевтическое производство

В Приморском крае может появиться собственное фармацевтическое производство, которое будет базироваться на уникальных природных биоматериалах. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе рабочего визита в регион.

По данным местного канала «Вести: Приморье», чиновник посетил Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г. Б. Елякова во Владивостоке. В процессе осмотра лабораторий ученые рассказали Чернышенко о разработке лекарств и БАД на основе морских организмов, выпуск которых, впрочем, в настоящее время невозможен из-за устаревшего оборудования.

«Они [разработки] все являются уникальными, потому что субстанции для их производства производятся из уникального дальневосточного сырья. Эти виды животных и растений вы больше нигде в России не найдете. Растут они только в Приморском крае», – заявил заместитель директора института Михаил Кусайкин.

Ученые попросили правительство поддержать проект по созданию «экспериментальной установки» для производства фармсубстанций для дальнейшей передачи фармпредприятиям. «Если ее [установку] довести до уровня GNP, до соответствующего, разрешение получить – мы могли бы субстанцию уже передавать фармфабрике и договариваться с ними о производстве вот таких лекарств», – предложил директор института Павел Дмитренок.

Ранее сообщалось, что в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке стартовал проект по производству БАД на основе местного сырья – наземных и морских растений. Проект в том числе направлен на обучение студентов, которые смогут участвовать в создании фармацевтического продукта.

gxpnews