Правительство расширило программу льготного кредитования закупок импортной продукции

Программа льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции расширена. Средства льготных кредитов импортеры смогут направлять на оплату лизинга оборудования, необходимого для производства продукции. Теперь у них появилась возможность рефинансировать кредитный договор, а также заключить договор уступки прав требования.

Правительство расширило специальную программу льготного кредитования закупок важной для экономики импортной продукции. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Документ будет опубликован в ближайшее время. Как сообщили в правительстве, решение позволит предприятиям снизить текущие затраты и наладить поставки необходимых товаров.

Согласно принятому документу, средства льготных кредитов импортеры смогут направлять также на оплату лизинга оборудования, необходимого для производства продукции. Кроме того, теперь у них появилась возможность рефинансировать кредитный договор, заключенный в рамках программы, а также заключить договор уступки прав требования.

Специальную программу льготного кредитования закупок приоритетной импортной продукции правительство запустило в мае 2022 года. В ее перечень вошли лекарства, фармпродукция и другие товары и материалы, писал «ФВ». В конце июня правительство расширило программу, в список попали новые коды лекарственных средств и фармацевтической продукции.

С помощью такой программы импортерам стали доступны кредиты по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ плюс три процентных пункта. Разница компенсируется банкам за счет субсидий из федерального бюджета. В 2023 году на это предусмотрено 12,4 млрд руб., в 2024 году — 19,5 млрд руб.

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Артем Косенок

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