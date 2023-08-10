На розничном рынке ветпрепаратов аналитики зафиксировали рекордную инфляцию

Аналитики RNC Pharma сообщили, что в первом полугодии на розничном рынке ветеринарных препаратов была зафиксирована рекордная инфляция — на уровне 28,7%. При этом иностранные препараты выросли в цене в среднем на 35,6%, а отечественные — на 15,3%.

Суммарный объем продаж ветеринарных препаратов на российском розничном рынке по итогам I—II кварталов 2023 года достиг 16,9 млрд руб. (в розничных ценах, включая НДС). Рублевая динамика относительно аналогичного периода 2022 года была зафиксирована на уровне 20,7%. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Прирост в основном определялся активностью работы поставщиков в рамках онлайн-канала. Здесь долгосрочная динамика продаж составила 78%, а общий объем продукции, реализованный в e-com секторе, достиг 3,1 млрд руб. Сейчас на сферу онлайн-торговли приходится 18,5% рынка, а год назад он занимал только 12,5%. Офлайн-канал тоже демонстрирует уверенный рост: относительно I—II кварталов 2022 года продажи в ветеринарных аптеках и зоомагазинах выросли на 12,5% в рублевом выражении, а общий объем исчислялся суммой в 13,8 млрд руб.

Общий натуральный объем продаж ветпрепаратов по итогам I—II кварталов 2023 года составил 102,7 млн минимальных единиц дозирования (МЕД), при этом долгосрочная динамика составила 10,4%. Правда, общий рост продаж почти исключительно был обеспечен за счет динамики онлайн-канала, отмечают аналитики. Здесь за год активность потребителей выросла в 2,2 раза, с начала 2023 года было реализовано 16,2 млн МЕД. Офлайн показал куда более скромную динамику (+1,1%), но все-таки здесь реализуется 84,2% всех ветпрепаратов, хотя за минувший год эта доля сократилась на 7,7%.

При этом в текущем году на розничном рынке ветпрепаратов фиксируется рекордная инфляция. Индекс цен, рассчитанный по формуле Ласпейреса, составил относительно I—II кварталов 2022 года 28,7%. При этом иностранные препараты выросли в цене в среднем на 35,6%, а отечественные — на 15,3%. Рост цен на зарубежные препараты, а также проблемы с их физической доступностью серьезно простимулировали активность отечественных поставщиков, которые сделали ставку как на продвижение существующего портфеля, так и на импортозамещение — ассортимент отечественных компаний за год существенно расширился.

Так, общее количество торговых марок российских производителей, представленных в рознице, за год выросло до 769 (на 35 наименований больше, чем в I—II кварталах 2022 года), а число SKU расширилось до 3006 (на 111 штук). В итоге суммарная рыночная доля российских компаний в денежном выражении выросла за год на 3,3%, по итогам I—II кварталов 2023 года она составляла 37,1%.

Из числа крупнейших российских компаний (в рамках TOP20 с точки зрения денежного объема продаж) максимальную динамику продемонстрировал «Ветбиохим» (+68% в рублях). Динамику в основном обеспечивали вакцины для домашних животных, в частности препараты «Мультикан», «Мультифел», «Астерион» и др. Второй результат зафиксирован по компании «Агробиопром» (+49%), здесь отметим капли ушные «Отидез», а также линейку инсектоакарицидных препаратов «Бинакар». Впрочем, в двадцатке сразу 14 компаний показывали двузначные темпы прироста, и всего лишь один производитель демонстрировал падение продаж.

Среди крупных иностранных компаний максимальную динамику также показал поставщик средств вакцинопрофилактики, чешская компания «Биовета». За год она нарастила продажи в 12,5 раза, динамику обеспечили в основном препараты «Биокан» и «Биофел». Второй результат у испанской «Лабораториос Каризоо» (в 6,9 раза), здесь прирост был обеспечен препаратом для лечения недержания мочи у собак «Уристоп».

* В 2023 году проект розничного аудита ветеринарного рынка аналитической компании RNC Pharma был реформирован за счет беспрецедентного расширения объема выборки, в т.ч. в результате обеспечения полного покрытия онлайн-канала. В этой связи данные за исторические периоды пересчитаны в сторону увеличения, оценка общего объема рынка выросла в пределах 20—22%.

Фото: Екатерина Погонцева

Артем Косенок

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