«Моторика» осенью 2023 года разместит облигации на 300 млн рублей

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило компании рейтинг BBB+.ru (средний уровень) со стабильным прогнозом. По словам гендиректора «Моторики» Андрея Давидюка, получение рейтинга стало первым шагом на пути к IPO компании.

В «Моторике» рассчитывают вывести на рынок в 2024 году протезы нижних конечностей, нейростимуляторы для борьбы с хронической болью, паркинсонизмом, рассеянным склерозом и эпилепсией. Помимо этого, компания намерена двигаться в сторону развития ассистивных технологий.

«Моторика» – разработчик изделий с применением технологий искусственного интеллекта. С 2015 года компания занимается созданием и производством функциональных протезов рук с индивидуальным дизайном.

В августе 2019 года РФПИ инвестировал 200 млн рублей в «Моторику». Тогда сообщалось, что в результате сделки РФПИ получит долю не менее 25% от капитала компании, а представители фонда войдут в ее совет директоров. Ожидалось, что полученные средства «Моторика» направит на создание биоэлектрических многофункциональных протезов и стимулирование экспорта. До 2021 года компания собиралась разработать искусственные мышцы для мелкой моторики пальцев с управлением на базе технологий искусственного интеллекта, а к 2025 году – выпустить роботизированный протез с подвижностью, идентичной двигательной способности руки.

В январе 2021 года ДФВТ вложил в «Моторику» 200 млн рублей, еще 100 млн рублей инвестировал РФПИ. Деньги планировалось потратить на разработку и совершенствование протезов верхних конечностей, развитие платформы для телереабилитации Attilan и других решений в сфере инвазивных технологий. Кроме того, средства предназначались для масштабирования производства, развития сервисной сети в России и других странах. Кроме того, «Моторика» собиралась открыть R&D-офис на базе медицинского центра Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

За 2021-2022 годы «Моторика» увеличила продажи протезов в 4,5 раза, а за первую половину 2023 года выпустила такой же объем продукции, как и за весь прошлый год. К активам компании проявляла интерес АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которая может приобрести долю в производителе бионических протезов в ходе процедуры IPO.

По данным СПАРК-Интерфакс, долей в 77,9% ООО «Моторика» владеет ООО «Хомо Актус», еще 22,1% – УК «Дальневосточный фонд высоких технологий». В 2022 году компания, по собственным данным, выручила 594 млн рублей, чистая прибыль составила 82 млн рублей.

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