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«Моторика» осенью 2023 года разместит облигации на 300 млн рублей

Российский разработчик бионических функциональных протезов «Моторика» осенью 2023 года намерен выйти на долговой рынок. Компания выпустит облигации на общую сумму 300 млн рублей. Размещением займутся ИБ «Синара» и ИК «Диалот». Средства направят на рост объемов производства существующих продуктов, разработку и запуск новых продуктов и выход на новые зарубежные рынки.

Агентство «Национальные кредитные рейтинги» присвоило компании рейтинг BBB+.ru (средний уровень) со стабильным прогнозом. По словам гендиректора «Моторики» Андрея Давидюка, получение рейтинга стало первым шагом на пути к IPO компании.

В «Моторике» рассчитывают вывести на рынок в 2024 году протезы нижних конечностей, нейростимуляторы для борьбы с хронической болью, паркинсонизмом, рассеянным склерозом и эпилепсией. Помимо этого, компания намерена двигаться в сторону развития ассистивных технологий.

«Моторика» – разработчик изделий с применением технологий искусственного интеллекта. С 2015 года компания занимается созданием и производством функциональных протезов рук с индивидуальным дизайном.

В августе 2019 года РФПИ инвестировал 200 млн рублей в «Моторику». Тогда сообщалось, что в результате сделки РФПИ получит долю не менее 25% от капитала компании, а представители фонда войдут в ее совет директоров. Ожидалось, что полученные средства «Моторика» направит на создание биоэлектрических многофункциональных протезов и стимулирование экспорта. До 2021 года компания собиралась разработать искусственные мышцы для мелкой моторики пальцев с управлением на базе технологий искусственного интеллекта, а к 2025 году – выпустить роботизированный протез с подвижностью, идентичной двигательной способности руки.

В январе 2021 года ДФВТ вложил в «Моторику» 200 млн рублей, еще 100 млн рублей инвестировал РФПИ. Деньги планировалось потратить на разработку и совершенствование протезов верхних конечностей, развитие платформы для телереабилитации Attilan и других решений в сфере инвазивных технологий. Кроме того, средства предназначались для масштабирования производства, развития сервисной сети в России и других странах. Кроме того, «Моторика» собиралась открыть R&D-офис на базе медицинского центра Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

За 2021-2022 годы «Моторика» увеличила продажи протезов в 4,5 раза, а за первую половину 2023 года выпустила такой же объем продукции, как и за весь прошлый год. К активам компании проявляла интерес АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которая может приобрести долю в производителе бионических протезов в ходе процедуры IPO.

По данным СПАРК-Интерфакс, долей в 77,9% ООО «Моторика» владеет ООО «Хомо Актус», еще 22,1% – УК «Дальневосточный фонд высоких технологий». В 2022 году компания, по собственным данным, выручила 594 млн рублей, чистая прибыль составила 82 млн рублей.

vademec

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11 августа, 2023 | Просмотров: 69