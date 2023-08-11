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Балльная система оценки локализации введена для 18 видов медоборудования

Правительство РФ утвердило балльную систему определения страны происхождения для 18 видов медоборудования. Под ужесточение правил локализации попали аппараты ИВЛ, компьютерные томографы, маммографы, рентгеновское оборудование, стерилизаторы, УЗИ и лабораторное оборудование для работы с ПЦР. Теперь для признания их отечественными и получения преференций компаниям придется подтвердить выполнение минимального объема технологических операций, а порог баллов будет расти вплоть до 2025 года.

В перечень попали аппараты УЗИ, компьютерные томографы, маммографы, рентгеновские аппараты (передвижные, комплексы на два-три рабочих места, на базе телеуправляемого стола-штатива), флюорографы, С-дуги, комплексы для обработки рентгеновских изображений, электрокардиографы, аппараты для функциональных диагностических исследований и электротерапевтические приборы. Помимо них, под балльную систему попали хирургические и лабораторные стерилизаторы, приборы для проведения ПЦР в режиме реального времени, установки для обезвреживания медицинских отходов, моечно-дезинфекционные машины, аппараты искусственной вентиляции легких, плоскопанельные цифровые рентгеновские детекторы, операционные светильники, аппараты микроволновой, высокочастотной, низкочастотной, ультразвуковой терапии и магнитотерапии.

Баллы будут начисляться за соответствие четырем процедурам – использование российского сырья, применение отечественных комплектующих, выполнение технологических операций при сборке и объем научно-исследовательских работ, который будет пропорционален объему выручки. Также будут введены обязательные требования по наличию технической документации, проведению НИОКР, системе менеджмента качества (СМК), наличию производственных площадей и минимальных технологических операций – за них баллы начисляться не будут.

Количество баллов, необходимое для признания продукции отечественной, будет увеличиваться с 2023 по 2025 год и по ряду изделий приблизится к планке 100–120 баллов.

Правительство предлагало ввести балльную систему оценки страны происхождения медтехники и изделий еще в 2021 году. В мае того года Минпромторг опубликовал проект поправок к постановлению №719, предложив ввести балльную систему оценки страны происхождения медтехники для компьютерных томографов, рентгеновской аппаратуры (включая маммографы и С-дуги), плоскопанельных цифровых рентгеновских детекторов, электрокардиографов, аппаратов УЗИ и других медизделий. Три месяца спустя ведомство представило новый проект балльной системы определения страны происхождения в отношении еще 22 видов медизделий, включая вакуумные пробирки и двусторонние иглы для взятия венозной крови, коронарные стенты и катетеры. Эти проекты не были утверждены.

В июне 2022 года в Минпромторге сообщили о намерении включить в новый порядок определения уровня локализации кресла-коляски с электрическим приводом, а также медицинские кровати. Тогда же замглавы Минпромторга Василий Шпак пообещал, что балльная система для медоборудования будет следующей после утверждения аналогичной практики для вычислительного и телекоммуникационного оборудования. Документ подписан в сентябре 2022 года.

В ноябре стало известно, что Минпромторг планирует распространить балльную систему оценки уровня локализации на медицинскую технику в 2023 году. В конце декабря 2022 года Правительство России утвердило балльную систему определения страны происхождения для 24 наименований медицинских изделий. Изменения коснулись гелей-лубрикантов, спиртовых, медицинских, сорбционных салфеток, перевязочных материалов, раневых, атравматичных, гидрогелевых, антимикробных повязок, одноразовых пробирок и двусторонних игл для взятия венозной крови, инструментов для микрохирургии, шприцев-инъекторов, баллонных катетеров, средств по уходу за стомой, комплектов для остеосинтеза, а также коронарных стентов, покрытых и не покрытых лекарственным средством.

Для каждой из групп установлен перечень обязательных требований, а также список технологических операций, который должен выполняться на территории стран ЕАЭС для подтверждения происхождения продукции. Количество баллов учитывается с 2023 года, а минимальный порог для признания продукции евразийской или российской растет ежегодно до 2025 года.

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации

Фото: mos.ru

vademec

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11 августа, 2023 | Просмотров: 63