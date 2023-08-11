Балльная система оценки локализации введена для 18 видов медоборудования

В перечень попали аппараты УЗИ, компьютерные томографы, маммографы, рентгеновские аппараты (передвижные, комплексы на два-три рабочих места, на базе телеуправляемого стола-штатива), флюорографы, С-дуги, комплексы для обработки рентгеновских изображений, электрокардиографы, аппараты для функциональных диагностических исследований и электротерапевтические приборы. Помимо них, под балльную систему попали хирургические и лабораторные стерилизаторы, приборы для проведения ПЦР в режиме реального времени, установки для обезвреживания медицинских отходов, моечно-дезинфекционные машины, аппараты искусственной вентиляции легких, плоскопанельные цифровые рентгеновские детекторы, операционные светильники, аппараты микроволновой, высокочастотной, низкочастотной, ультразвуковой терапии и магнитотерапии.

Баллы будут начисляться за соответствие четырем процедурам – использование российского сырья, применение отечественных комплектующих, выполнение технологических операций при сборке и объем научно-исследовательских работ, который будет пропорционален объему выручки. Также будут введены обязательные требования по наличию технической документации, проведению НИОКР, системе менеджмента качества (СМК), наличию производственных площадей и минимальных технологических операций – за них баллы начисляться не будут.

Количество баллов, необходимое для признания продукции отечественной, будет увеличиваться с 2023 по 2025 год и по ряду изделий приблизится к планке 100–120 баллов.

Правительство предлагало ввести балльную систему оценки страны происхождения медтехники и изделий еще в 2021 году. В мае того года Минпромторг опубликовал проект поправок к постановлению №719, предложив ввести балльную систему оценки страны происхождения медтехники для компьютерных томографов, рентгеновской аппаратуры (включая маммографы и С-дуги), плоскопанельных цифровых рентгеновских детекторов, электрокардиографов, аппаратов УЗИ и других медизделий. Три месяца спустя ведомство представило новый проект балльной системы определения страны происхождения в отношении еще 22 видов медизделий, включая вакуумные пробирки и двусторонние иглы для взятия венозной крови, коронарные стенты и катетеры. Эти проекты не были утверждены.

В июне 2022 года в Минпромторге сообщили о намерении включить в новый порядок определения уровня локализации кресла-коляски с электрическим приводом, а также медицинские кровати. Тогда же замглавы Минпромторга Василий Шпак пообещал, что балльная система для медоборудования будет следующей после утверждения аналогичной практики для вычислительного и телекоммуникационного оборудования. Документ подписан в сентябре 2022 года.

В ноябре стало известно, что Минпромторг планирует распространить балльную систему оценки уровня локализации на медицинскую технику в 2023 году. В конце декабря 2022 года Правительство России утвердило балльную систему определения страны происхождения для 24 наименований медицинских изделий. Изменения коснулись гелей-лубрикантов, спиртовых, медицинских, сорбционных салфеток, перевязочных материалов, раневых, атравматичных, гидрогелевых, антимикробных повязок, одноразовых пробирок и двусторонних игл для взятия венозной крови, инструментов для микрохирургии, шприцев-инъекторов, баллонных катетеров, средств по уходу за стомой, комплектов для остеосинтеза, а также коронарных стентов, покрытых и не покрытых лекарственным средством.

Для каждой из групп установлен перечень обязательных требований, а также список технологических операций, который должен выполняться на территории стран ЕАЭС для подтверждения происхождения продукции. Количество баллов учитывается с 2023 года, а минимальный порог для признания продукции евразийской или российской растет ежегодно до 2025 года.