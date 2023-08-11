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Росстат сообщил о росте цен на лекарства в июле

Цена на лекарственные средства из Перечня ЖНВЛП выросла в июле на 0,8%. Стоимость средств, не относящихся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам, также увеличилась за этот период.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в июле.

Лекарственные препараты, относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), в среднем стали дороже на 0,8%. В том числе речь идет о таких средствах, как:

  • супрастин – на 3,9%;
  • ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный) – на 2,8%;
  • панкреатин – на 2,2%;
  • дротаверин (но-шпа) и фуросемид – на 2%;
  • эуфиллин, омепразол, винпоцетин, ибупрофен, ингавирин, бисакодил, ксилометазолин (галазолин) и цефтриаксон – на 0,8—1,6%.

При этом цены снизились на следующие препараты:

  • фосфоглив и осельтамивир (номидес) – на 0,5%;
  • парацетамол – на 0,4%.

Из Перечня ЖНВЛП сильнее всего в июле подорожал супрастин

супрастин 3,9
ацетилсалициловая кислота 2,8
панкреатин 2,2
дротаверин (но-шпа) 2,0
фуросемид 2,0
фосфоглив −0,5
осельтамивир (номидес) −0,5
парацетамол −0,4
Динамика цен в июле на некоторые препараты из списка ЖНВЛП, в % к июню
Источник: РосстатСоздано с помощью Datawrapper

Цены на лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,7%. В том числе на следующие средства:

  • троксерутин и аллохол – на 2,2%;
  • комбинированные анальгетики и афобазол – на 1,7%;
  • кеторол экспресс – на 1,6%;
  • канефрон Н – на 1,4%;
  • корвалол – на 1,2%;
  • валерианы экстракт и алмагель – на 1,1%;
  • нимесулид и флуоцинолона ацетонид – на 0,9%;
  • сульфацетамид и энтеросгель – на 0,8%;
  • метилурацил, эргоферон и ренгалин – на 0,7%.

Цены на синупрет снизились на 0,7%, на нафазолин – на 0,3%.

Не из Перечня ЖНВЛП сильнее всего в июле подорожал троксерутин

троксерутин 2,2
аллохол 2,2
комбинированные анальгетики 1,7
афобазол 1,7
кеторол экспресс 1,6
канефрон Н 1,4
корвалол 1,2
синупрет −0,7
нафазолин −0,3
Динамика цен в июле на некоторые препараты из списка ЖНВЛП, в % к июню
Источник: РосстатСоздано с помощью Datawrapper

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали корригирующие очки и бинты – на 0,4%, шприцы одноразовые – на 0,2%. Цены снизились: на термометры безртутные (галинстановые) – на 0,9%, вату отечественную – на 0,3%, аппараты для измерения артериального давления электронные – на 0,2%.

Среди медизделий сильнее всего в июле подорожали корригирующие очки
корригирующие очки 0,2
бинты 0,2
шприцы одноразовые 0,2
термометры безртутные −0,9
вата отечественная −0,3
аппараты для измерения артериального давления электронные −0,2
Динамика цен в июле на некоторые медицинские товары и перевязочные материалы, в % к июню
Источник: РосстатСоздано с помощью Datawrapper
Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок
pharmvestnik

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11 августа, 2023 | Просмотров: 80