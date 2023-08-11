«Медисорб» открыл производственную площадку по синтезу фармсубстанций в Ярославле

На базе Ярославского государственного педагогического университета (ЯГПУ) им. К. Д. Ушинского в Ярославской области открылась производственная площадка по синтезу активных фармацевтических субстанций. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ярославской области, уточнив, что проект реализован в партнерстве с компанией «Медисорб», которая сотрудничает с ЯГПУ в области разработки новых технологий производства лекарств с 2021 года.

Площадка предназначена для отработки новых технологий импортозамещения и производства малых серий активных фармацевтических субстанций, а также подготовки кадров.

«Новая производственная площадка <…> усилит и расширит возможности нашего фармкластера, который создан в регионе. В него входят профильные предприятия, научные организации, вузы, колледжи. С нашей стороны поддержим развитие отрасли, нашего производственного и кадрового потенциала», – приводятся в сообщении слова главы региона Михаила Евраева.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург намерен развивать сотрудничество с Вьетнамом в области исследований и разработок лекарственных препаратов. Кроме того, страны-партнеры заинтересованы в увеличении присутствия российской фармпродукции и медицинского оборудования в регионе Юго-Восточной Азии в целом.

gxpnews