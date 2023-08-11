ВОЗ внесла новый вариант коронавируса EG.5 в список представляющих интерес

ВОЗ внесла вариант коронавируса EG.5, а также его подвариант EG.5.1 в список представляющих интерес. При этом связанный с ним риск для общественного здоровья признан низким. Новому варианту присвоено название Eris («Эрида»).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вариант коронавируса EG.5, или «Эрида», представляющим интерес. Об этом пишет «Медицинский вестник» со ссылкой на соответствующее решение организации. EG.5 ведет происхождение от варианта XBB.1.9.2 «Омикрон», который обладает таким же профилем аминокислот спайкового белка, однако EG.5 несет дополнительную мутацию аминокислоты. Новому варианту присвоили имя Eris в честь древнегреческой богини раздора и хаоса Эриды.

Эксперты отметили существенный рост распространенности EG.5 по всему миру в течение последних месяцев. Так, в середине июня она составляла только 7,6%, а в середине июля уже 17,4%. Наиболее высокий рост отмечен в Китае — с 24,7 до 45%, а также в США – с 5,6 до 12,8%. В Великобритании субвариант EG.5.1 выявляли у 15% заболевших коронавирусной инфекцией в течение последней недели.

Эксперты ВОЗ считают, что риск для общественного здоровья, связанный с вариантом EG.5, низкий и не превышает риска, связанного с «Омикроном» и другими циркулирующими представляющими интерес вариантами. «Эрида» может привести к росту заболеваемости, но не вызывает тяжелого течения COVID-19.

Согласно последнему отчету ВОЗ, с 3 по 30 июля в мире зафиксировано более 1 млн новых случаев COVID-19. Скончались 3100 человек.

В начале мая ВОЗ отозвала статус «чрезвычайной ситуации» для COVID-19. Такой статус заболевание носило с января 2020 года. Генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что уже более года пандемия имеет тенденцию к угасанию и это позволило большинству стран вернуться к той жизни, какой она была до COVID-19.

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