Минцифры сообщило о работе по импортозамещению ПО в сфере фармацевтики

Представители фармкомпаний участвуют в работе по импортозамещению программного обеспечения. Для этой работы отдельно были выделены ключевые направления экономики, в том числе фармацевтика.

Чтобы обеспечить независимость от иностранных решений, правительство запустило масштабную работу по импортозамещению программного обеспечения (ПО) во всех отраслях экономики. Для взаимодействия бизнеса, ведущих российских разработчиков и профильных ведомств были созданы 33 индустриальных центра компетенций (ИЦК) по всем ключевым направлениям, в том числе в фармацевтике. Об этом «ФВ» сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

В ИЦК «Фармацевтика» вошли представители таких компаний, как «Фармстандарт», «Р-Фарм», «Нанолек», «Биокад», «Фармасинтез», «Велфарм», «ХимРар» и др. Координацию обеспечивает отраслевой комитет «Фармацевтическая промышленность» при Минпромторге, уточнили в пресс-службе.

Там также пояснили, что ИЦК формируют заказ на разработку конкретных отраслевых программных решений и кросс-отраслевых продуктов. Компании, входящие в состав ИЦК, принимают участие в формировании технического задания и приемке работ в рамках реализации проектов. В прошлом году ИЦК «Фармацевтика» отобрал 3 проекта по классам программного обеспечения: «Средства управления производственными процессами (MES)», «Информационные системы для решения специфических отраслевых задач», «Средства управления технологическими процессами (АСУ ТП, SCADA)».

В Минцифры также напомнили, что в 2022 году была утверждена «дорожная карта» — «Новое индустриальное программное обеспечение», в которую включаются особо значимые проекты, сформированные ИЦК и утвержденные президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию. «Утвержденные особо значимые проекты могут претендовать на получение мер поддержки, включая грантовое финансирование и льготные кредиты. Также Минцифры прорабатывает введение статуса системно значимых для компаний, которые инвестируют собственные средства в развитие своих решений под перспективные потребности заказчиков. Такие компании будут получать преференции при госзакупках», — сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее производители сообщили о трудностях работы с зарубежными ПО — так как их разработчики ушли с рынка, стало технически сложно обновлять и обслуживать такие ПО. В то же время российские разработки покрывают пока не все сферы производства.

Фото: freepik/www.freepik.com

Маргарита Грошева

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