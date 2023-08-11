Минздрав одобрил новый противоэпилептический препарат «Талопса»

Минздрав одобрил препарат «Талопса» (МНН сультиам) от компании «Ринфарм». Лекарство применяется для лечения эпилепсии у взрослых и детей с трех лет. В Европе препарат с таким МНН зарегистрирован под маркой Ospolot.

Компания «Ринфарм» получила регистрационное удостоверение на препарат «Талопса». Лекарство показано для терапии эпилепсии. Информация об этом опубликована в Государственном реестре лекарственных средств. Препарат выпускается в таблетках в дозировке 50 мг и 200 мг. Его производителем указано АО «Фармпроект».

В документе, опубликованном в ГРЛС, перечислены некоторые побочные действия препарата. Самые частые из них: анорексия, одышка, жалобы со стороны желудка и др. Также к серьезным реакциям можно отнести токсическое действие на печень, острую почечную недостаточность.