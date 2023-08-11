Обновлен перечень показателей для оценки эффективности работы госорганов по маркировке

Правительство утвердило перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке ряда продукции. Речь идет о биологически активных добавках, креслах-колясках, воде и минеральной воде.

Правительство утвердило перечень показателей, по которым будет оцениваться эффективность работы федеральных органов исполнительной власти по маркировке отдельной продукции. Речь идет о биологически активных добавках (БАД), креслах-колясках, воде и минеральной воде. Такое распоряжение № 2137-р от 08.08.2023 опубликовано на портале правовой информации. Изменения вносятся в распоряжение № 345-р от 15.02.2023.

Так, Роспотребнадзор будет мониторить темп легализации рынка БАД, снижения объемов продаж с истекшим сроком годности, а также оборотов добавок с отозванным свидетельством о госрегистрации и БАД, в состав которых входит заниженное количество сырья животного происхождения.

Кроме того, надзорный орган будет проводить мониторинг темпов легализации рынка упакованной воды, снижения объема ее продаж с истекшим сроком годности, а также с отсутствующими или прекратившими действие документами по оценке соответствия. Еще один показатель — это снижение объема оборота минеральной воды без подтверждения ее происхождения.

В свою очередь, Минтруд будет изучать такие показатели, как снижение доли кресел-колясок, предоставляемых инвалидам в порядке досрочной замены по решению медико-технической комиссии, а также снижение объема их вторичного оборота.

В июне для медизделий и БАД ввели обязательную маркировку. Наносить ее нужно будет с 1 октября 2023 года.

Фото: freepik/www.freepik.com

Артем Косенок

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