Из состава совета фонда «Круг добра» исключен Олег Салагай

Правительство внесло изменения в состав совета фонда «Круг добра». Из него был исключен статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения Олег Салагай. На освободившееся место назначена замглавы Минздрава Евгения Котова. Соответствующее распоряжение № 2161-р от 10.08.2023 опубликовано на портале правовой информации.

В июле сообщалось, что Салагай был назначен на должность статс-секретаря — заместителя министра здравоохранения. Он занял этот пост на период «временного отсутствия» Александры Дроновой. В ведомстве Салагай ранее занимал должность заместителя министра. На освободившийся пост другим распоряжением была назначена Котова. Ранее она занимала должность директора Департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения.

Фото: katemangostar/www.freepik.com

Артем Косенок

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