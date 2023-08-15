Главврача брянского онкодиспансера признали виновным в получении взятки от поставщика

Суд в Брянске приговорил главврача онкодиспансера к штрафу в 1,4 млн руб. за получение взятки. За эти деньги он должен был помочь компании при заключении договора на поставку лекарственных средств.

Советский райсуд Брянска признал главного врача Брянского областного онкологического диспансера виновным в получении взятки от поставщика (ч.2 ст.290 УК РФ). Об этом сообщили в региональном Следственном комитете. Имя осужденного не называется, но, по информации местных СМИ, речь идет об Игоре Кацкове. Название компании-поставщика не сообщается.

В суде установили, что с июля по октябрь 2022 года глава онкодиспансера получил от коммерческой организации взятку в общей сумме 140 тыс. руб. За эти деньги он должен был заключить договор на поставку лекарственных препаратов и их своевременную оплату. Преступление выявили сотрудники регионального ФСБ вместе с полицейскими.

Суд приговорил главврача к штрафу в 1,4 млн руб. Также он лишился права занимать на два года должности на госслужбе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Кроме того, суд взыскал в пользу государства 140 тыс. руб. взятки.

Приговор не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении коммерческой организации находится в производстве.

Фото: freepik/www.freepik.com

Артем Косенок

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