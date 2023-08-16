Novartis завершила сделку по покупке Chinook Therapeutics за 3,5 млрд долларов

Chinook работает над zigakibart, экспериментальным инъекционным препаратом для лечения IgA-нефропатии. Компания начала испытания III фазы в июле 2023 года. Также компания ожидает получить результаты III фазы испытаний еще одного перорального препарата atrasentan для лечения IgA-нефропатии. Результаты ожидаются в IV квартале 2023 года.

IgA-нефропатия (IgAN) — это прогрессирующее аутоиммунное заболевание, которое в основном поражает молодых людей и может привести к почечной недостаточности, требующей диализа или трансплантации органов.

Также над разработкой препаратов от IgA-нефропатии работают Roche, Vera Therapeutics, Ionis, Omeros и HI-Bio. У самой Novartis есть iptacopan, который проходит испытания против ряда редких генетических заболеваний, включая IgAN.

Артем Косенок

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