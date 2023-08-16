В дистрибьюторе «Космофарм» сменился гендиректор

Смена руководства в «Космофарм» состоялась 7 августа, следует из информации СПАРК-Интерфакс.

Татьяна Чернявская окончила Государственный химико-фармацевтический институт по специальности «провизор». Первым местом работы Чернявской стала компания «СИА Интернейшнл», после чего ее пригласили на руководящую должность в «Космофарм».

Игорь Варламов в 1987 году окончил Высшее военно-строительное краснознаменное училище им. Комаровского. В 1994 году занял пост заместителя генерального директора АОЗТ «Хитон». С 2001 по 2007 год работал на разных позициях в Alliance Healthcare Russia (сейчас ЗАО «Аптека холдинг», компания является банкротом), в том числе был там генеральным директором с 2007 по 2011 год. В 2006 году Варламов учредил компанию «Космофарм».

По данным СПАРК-Интерфакс, выручка «Космофарм» в 2022 году составила 5,7 млрд рублей, чистая прибыль – 159 млн рублей. Компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков.

Игорю Варламову также принадлежит ООО «Центр лабораторных технологий АБВ». В августе 2022 года эта красноярская сеть лабораторий открыла три медицинских офиса в Москве и объявила о подготовке дальнейшей экспансии в столичном регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Фото: cosmopharm.ru

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