Аптеки рискуют потерять часть сотрудников на фоне новых требований к фармработникам

Аптеки могут потерять часть сотрудников — они, возможно, не смогут пройти аккредитацию. Это касается бывших медсестер и медбратьев, которые окончили ускоренные курсы переквалификации.

Аптечные сети могут лишиться ряда своих сотрудников. Как рассказал «ФВ» представитель одной из сетей, нередко в аптеках работают переученные на фармацевтов медсестры. Сейчас они не могут пройти аккредитацию.

Организации, которые оказывают услуги такой переподготовки, стали популярны несколько лет назад и успели снабдить сети немалым количеством персонала. До момента появления аккредитации проблем не возникало даже на проверках, но теперь такие первостольники, возможно, не смогут продолжить работу из-за нехватки стажа и проблем с документами.

Эксперты указывают, что система и вводилась с целью «зачистки» рынка от «непрофессионалов». Собственники же напоминают, что из-за дефицита выбирать не приходится, а многие переученные сотрудники оказались добросовестными работниками.

Почему фармацевты-медсестры не могут пройти аккредитацию? Какие вопросы есть к непрофильным курсам? Можно ли купить аккредитацию? Ответы на эти вопросы читайте в «ФВ» № 18 (1117) в материале «Не сестры вы нам».

Фото: Екатерина Погонцева

Руслан Мавлиханов

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