Разработчики российского препарата «Димолегин» привлекли инвесторов

Разработчики российского препарата «Димолегин», применяемого при сердечно-сосудистых заболеваниях, привлекли инвесторов. Ими стали совладелец ряда структур рыбопромышленной группы «Антей» и основатель фармдистрибьютора «Гранд Капитал».

Регистрационное удостоверение на антикоагулянт «Димолегин» перешло от «Фармадиола», разработчика препарата, к компании «Авексима Диол». Такая информация содержится в ГРЛС, обнаружил «Коммерсантъ». По данным открытых источников, новой компании перешли также права на товарный знак и патенты на лекарство в ЕАЭС. Основной из них действует до 2035 года.

«Авексима Диол» создана в феврале 2023 года. В этой компании 33% принадлежит «Фармадиолу», такой же размер долей — у основателя фармдистрибьютора «Гранд Капитал» Дениса Ременяко и бывшего вице-губернатора Сахалинской области Аркадия Пинчевского. Он также с 2020 года является совладельцем ряда структур группы «Антей», занимающихся добычей краба.

Основной владелец «Фармадиола» Олег Балашов перенаправил вопросы издания Ременяко. В «Гранд Капитале» и «Антее» на запрос не ответили. Связаться с Пинчевским не удалось.

Минздрав зарегистрировал «Димолегин» в декабре 2022 года для профилактики тромботических осложнений у взрослых при среднетяжелом течении COVID-19. Ранее препарат испытывался как средство профилактики венозных тромбоэмболических осложнений при протезировании коленного сустава. Лекарство пока не вводилось в оборот, следует из данных Росздравнадзора.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что «Димолегин» — перспективный инновационный препарат, способный заместить импортные антикоагулянты. Однако клинические исследования обходятся дорого, расходы могут достигать 1 млрд руб. Для этого и могло потребоваться привлечение инвесторов, не исключает эксперт. По его мнению, партнерство может включать обязательства по инвестициям или финансированию испытаний либо предусматривать поэтапные платежи. По словам директора по развитию RNC Pharma Николая Беспалова, фарминдустрия привлекательна для инвесторов из других отраслей. Отрасль не находится под западными санкциями и стабильна в текущих кризисных условиях.

Фото: freepik/www.freepik.com

Артем Косенок

pharmvestnik