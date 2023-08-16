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Создан телеграм-канал для специалистов по аптечному изготовлению лекарственных препаратов

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России информирует о создании телеграм-канала, посвященного вопросам изготовления лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями.

С 1 сентября 2023 года начинают действовать новые правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.

Созданный информационный ресурс призван оказывать методическую поддержку специалистам отрасли посредством:

  • размещения информации об изменениях в профильном законодательстве;
  • размещения методических рекомендаций по экстемпоральному изготовлению лекарственных препаратов;
  • информирования о порядке, ходе разработки и утверждении общих фармакопейных статей и фармакопейных статей, определяющих подходы и требования к аптечному изготовлению лекарственных препаратов.

В режиме обратной связи будут даваться ответы на наиболее сложные и актуальные вопросы.

ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России приветствует активное участие в телеграм-канале всех заинтересованных лиц и приглашает к сотрудничеству специалистов фармацевтической отрасли, занимающихся аптечным изготовлением лекарственных препаратов.

Вопросы и предложения просим направлять по адресу электронной почты ex_tempore@expmed.ru.

gxpnews

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16 августа, 2023 | Просмотров: 56