Создан телеграм-канал для специалистов по аптечному изготовлению лекарственных препаратов

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России информирует о создании телеграм-канала, посвященного вопросам изготовления лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями.
С 1 сентября 2023 года начинают действовать новые правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность.
Созданный информационный ресурс призван оказывать методическую поддержку специалистам отрасли посредством:
- размещения информации об изменениях в профильном законодательстве;
- размещения методических рекомендаций по экстемпоральному изготовлению лекарственных препаратов;
- информирования о порядке, ходе разработки и утверждении общих фармакопейных статей и фармакопейных статей, определяющих подходы и требования к аптечному изготовлению лекарственных препаратов.
В режиме обратной связи будут даваться ответы на наиболее сложные и актуальные вопросы.
ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России приветствует активное участие в телеграм-канале всех заинтересованных лиц и приглашает к сотрудничеству специалистов фармацевтической отрасли, занимающихся аптечным изготовлением лекарственных препаратов.
Вопросы и предложения просим направлять по адресу электронной почты ex_tempore@expmed.ru.