Собянин назвал фармотрасль в числе драйверов роста промышленности Москвы Поправки в законодательство о режиме эксклюзивности данных внесли в Госдуму » Создан телеграм-канал для специалистов по аптечному изготовлению лекарственных препаратов ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Минздрава России информирует о создании телеграм-канала, посвященного вопросам изготовления лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями. С 1 сентября 2023 года начинают действовать новые правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов аптечными организациями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность. Созданный информационный ресурс призван оказывать методическую поддержку специалистам отрасли посредством: размещения информации об изменениях в профильном законодательстве;

размещения методических рекомендаций по экстемпоральному изготовлению лекарственных препаратов;

информирования о порядке, ходе разработки и утверждении общих фармакопейных статей и фармакопейных статей, определяющих подходы и требования к аптечному изготовлению лекарственных препаратов. В режиме обратной связи будут даваться ответы на наиболее сложные и актуальные вопросы. ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России приветствует активное участие в телеграм-канале всех заинтересованных лиц и приглашает к сотрудничеству специалистов фармацевтической отрасли, занимающихся аптечным изготовлением лекарственных препаратов. Вопросы и предложения просим направлять по адресу электронной почты ex_tempore@expmed.ru. gxpnews