Собянин назвал фармотрасль в числе драйверов роста промышленности Москвы

В период с января по июнь 2023 года объем промышленного производства в Москве вырос почти на 9%, обрабатывающей промышленности – на 9,8%. Об этом в своем телеграм-канале рассказал столичный мэр Сергей Собянин.

Он уточнил, что «отличительную динамику измеряют компании, выпускающие лекарственные средства, продовольственные товары и текстильные изделия». Так, по словам мэра, за полгода выпуск лекарств и медицинских материалов вырос на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также он заметил, что городские предприятия производят на 31,3% больше одежды и на 26,6% – продовольствия (в особенности мясной продукции, рыбы и морепродуктов). Всего на данный момент в Москве насчитывается свыше 4000 промышленных площадок, где работают более 720 тысяч человек.

В мае 2023 года Собянинговорил, что производство медицинских изделий и лекарств в первом квартале года выросло на 43,7%. В городе расположено больше 200 производителей такой продукции.

gxpnews