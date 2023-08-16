Резидент ОЭЗ «Дубна» за 275 млн рублей запустит производство раствора для контактных линз

Площадь завода составит более 2 тысяч кв. м. На новом предприятии будут производить средства для ухода за контактными линзами, в том числе одноступенчатую пероксидную систему, которую используют для очистки, дезинфекции, удаления белковых отложений, промывания, хранения и ухода за всеми типами жестких газопроницаемых контактных линз. На данный момент, по данным Мининвеста Московской области, такие системы в России не производятся.

«Окей Вижен Технологии» является резидентом ОЭЗ «Дубна» с 2019 года. Компания занимается производством мягких контактных линз ежемесячной или ежедневной замены, в том числе бифокальных, используемых при миопии у детей. Площадка размещена на территории ИТЦ «Ломоносов», на предприятии работают 13 человек.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Окей Вижен Технологии» зарегистрировано в Дубне (Московская область) в 2014 году. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля фармацевтической продукцией. По 50% компании принадлежат ООО «Окей Вижен» и ООО «Окей Вижен Ритейл». Генеральным директором является Алексей Ядыкин. Выручка компании в 2022 году составила 32 млн рублей, чистая прибыль – 7,4 млн рублей.

В августе 2023 года также стало известно, что компания «Эдвансд ЛайфСайенс», принадлежащая гражданину Индии Раджешу Шарму, намерена возвести на территории ОЭЗ «Дубна» фармацевтический завод, где будут выпускать фармсубстанции и готовые препараты, предназначенные для терапии рака легких, молочной железы, щитовидной железы, других онкологических заболеваний. Инвестиции в проект оценили в 1,1 млрд рублей. Выпуск препаратов на площадке могут начать уже во II квартале 2026 года.