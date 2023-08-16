«Герофарм» отправила партию инсулиновых шприц-ручек в Киргизию в качестве гумпомощи

Российская компания «Герофарм» направила в Кыргызскую Республику 4,3 тысячи шприц-ручек с картриджами инсулина короткого, ультракороткого и длительного действия на общую сумму более 1,5 млн сомов. По данным местных СМИ, с весны в стране наблюдается дефицит инсулинов, в связи с чем больные сахарным диабетом 1 типа вынуждены были обратиться к правительству за помощью. Об этом GxP News сообщили в пресс-службе компании.

В ближайшее время шприц-ручки от «Герофарм» будут распределены по регионам страны. «Доставив в Кыргызстан инсулины, мы помогаем поддерживать терапию без необходимости искать препарат в других странах и привозить его на свой страх и риск, иногда не соблюдая температурного режима хранения», – заявил руководитель отдела экспорта «Герофарм» Александр Нестеренко.

Отмечается, что заболеваемость сахарным диабетом в Кыргызстане с каждым годом растет. На начало 2022 года в стране было зарегистрировано почти 73 тысячи пациентов с сахарным диабетом. По данным Диабетического атласа IDF эта цифра существенно выше – около 256 тысяч человек.

Ранее в июле «Герофарм» отправила партию генно-инженерных инсулинов человека короткой и средней продолжительности действия, состоящую из 1,1 млн упаковок, а также 40 тысяч многоразовых шприц-ручек для самостоятельного введения препарата, в Венесуэлу. В 2024 году там планируется начать производство инсулина – соглашение о долгосрочном сотрудничестве между компанией «Герофарм» и правительством Венесуэлы уже заключено.

gxpnews