ГК «Промомед» сообщила об изменениях структуры корпоративного управления

Группа компаний (ГК) «Промомед» приняла ряд решений по совершенствованию своей корпоративной структуры, «отвечающих текущим правовым реалиям». В частности, из состава ГК будут выведены компании, находящиеся в недружественных юрисдикциях, в том числе холдинговая компания «Промомед холдингс (Сайпрус) Лимитед», говорится на сайте ГК.

Отмечается, что принятые решения не связаны с изменением бенефициарного владения и не окажут влияния на кредитное качество ни группы, ни ее облигаций. Тем не менее это может привести к возникновению прав требований досрочного погашения у владельцев облигаций ООО «Промомед ДМ» серии 001Р-01 и 001Р-02, о чем эмитент обязуется оповестить.

«ГК „Промомед” обладает достаточной ликвидностью для исполнения всех своих обязательств в случае получения требований о досрочном погашении облигаций. Изменение структуры собственности позволит группе продолжить последовательно реализовывать стратегию развития, включая запуски новых лекарственных препаратов и планомерное освоение новых зарубежных рынков», – сообщается в материале пресс-службы.

В начале 2023 года, как сообщалось ранее, совет директоров ООО «Промомед ДМ» утвердил программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 10 млрд рублей. По выпускам предусмотрена возможность досрочного (частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента.

gxpnews