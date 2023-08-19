Из госреестра лекарств отозваны шесть регистрационных удостоверений на ЛП

Минздрав РФ опубликовал информацию об отзыве государственной регистрации на шесть препаратов: «Макропен» (мидекамицин), «Мабтеру» (ритуксимаб), «Дарунавир» (дарунавир), «Атазанавир» (атазанавир), и «Роцефин» (цефтриаксон) в виде порошка для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения. Все препараты исключены из ГРЛС на основании заявлений от владельцев регудостоверений или их уполномоченных представителей.

Из всех перечисленных лекарств только у «Макропена» (словенская фармкомпания Krka) нет аналогов. Средство предназначено для лечения инфекционных заболеваний.

Еще три регудостоверения принадлежали швейцарской Roche – это антибактериальный «Роцефин» в форме порошка для приготовления раствора для внутривенного или внутримышечного введения и «Мабтера» в виде раствора для подкожного введения. На российском рынке остались три аналога, в том числе два отечественных от «Нанолека» и Biocad, а также от индийской Dr. Reddy’s.

Оставшиеся «Дарунавир» и «Атазанавир» от Biocad предназначены для терапии ВИЧ-инфекции, у них имеется множество одобренных аналогов.

В июле Минздрав РФ отозвал регудостоверения на три лекарственных средства, из которых два зарубежных (Венгрия и Украина) и один российский. Это «Трамадол», «Ригевидон 21+7» и «Карведилол Санофи».

gxpnews