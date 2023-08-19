Moderna и Pfizer заявили об эффективности обновленных вакцин от COVID-19 против нового подварианта эрис

Компании Moderna и Pfizer (в партнерстве с BioNTech) проводят испытания своих обновленных вакцин против COVID-19. Промежуточные результаты показывают, что препараты эффективны в борьбе с новыми подвариантами – эрис и форнакс, которые стремительно распространяются в разных странах мира, сообщает Reuters.

Эрис (EG.5) является подлинией все еще доминирующего штамма омикрон. По последним данным, на долю этого подварианта в настоящее время приходится более 17% всех случаев заболевания COVID-19 в США. В стране также растет число случаев заражения подвариантом форнакс, официально известным как FL 1.5.1. Их появление вызвало рост числа госпитализаций в США более чем на 40% по сравнению с низкими показателями июня, однако это все равно ниже пиковых уровней, достигнутых во время вспышки омикрона в январе 2022 года.

Так, Moderna надеется, что обновленная вакцина появится в продаже в ближайшее время и будет доступна для осеннего сезона вакцинации. Pfizer же отчитался только о доклиническом исследовании, проведенном на мышах, результат которого в компании оценили как обнадеживающий.

По данным Всемирной организации здравоохранения, эрис может стать доминирующим среди всех подвидов в некоторых странах или даже во всем мире ввиду активного циркулирования и преодоления иммунного барьера. Если четыре недели назад показатель распространенности составлял 7,6%, то в период с 17 по 23 июля он поднялся до 17,4%. Тем не менее на сегодняшний день сообщений о более тяжелом течении COVID-19 у пациентов не поступало.

gxpnews