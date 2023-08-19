DSM Group представила рейтинг аптечных сетей по итогам первого полугодия

Активность на аптечном рынке в 2023 году не снижается: в течение первого полугодия продолжаются сделки по покупке и слиянию сетей, принимаются новые регуляторные инициативы, развивается партнерство игроков с онлайн-сервисами. К такому выводу пришли аналитики DSM Group, и тем не менее они признают: несмотря на весь энтузиазм игроков, в целом рынок пока еще находится в отрицательной зоне. Своим исследованием DSM Group поделилась с GxP News.

Эксперты отмечают: в стране продолжается органический рост количества аптек. По данным на июнь 2023 года в России работают уже 73 185 аптек, это на 2,8 тысячи больше, чем на конец 2022 года. Увеличение доступности лекарственного обеспечения в России происходит в том числе за счет инициатив государства. Так, около 35 тысяч ФАП получили лицензию на отпуск медикаментов.

«Растет востребованность различных ассоциативных форматов. Причем здесь стоит отметить два тренда – количество участников маркетинговых объединений возрастает как за счет привлечения новых участников, так и за счет того, что сами аптечные сети сотрудничают с несколькими организациями, выбирая наиболее привлекательные контракты и условия в той или иной ассоциации», – говорится в отчете.

Одним из готовых (но не очень популярных) форматов на аптечном рынке является франшизный формат. Летом 2023 года аптечная сеть «Фарма» (Рязань) объявила о запуске собственного франшизного проекта. Он будет ориентирован на одиночные аптеки и небольшие сети.

Также и с онлайн-сервисами. Игроки не присоединяются к какой-либо одной площадке, а используют все возможности для «общения» с потребителем. Например, партнерство аптечных сетей IRIS запустило в марте магазин «Век Живи», где можно приобрести лекарства дистанционно с доставкой на дом. Магазин представлен также и на площадке «Яндекс.Маркет». В апреле завершился процесс подключения аптек федеральной сети «Магнит Аптека» к маркетплейсу «Здравсити».

А вот «Почта России» наоборот отказалась от открытия собственных аптечных пунктов, сочтя направление нерентабельным. Теперь компания ведет курс на оптимизацию затрат, однако закрывать фармнаправление не собирается. Почтовый оператор сосредоточится на доставке онлайн-заказов с помощью интернет-аптеки «Здравсити».

«Несмотря на деловую активность на рынке, сам рынок пока еще находится в отрицательной зоне. За первые шесть месяцев 2023 года емкость продаж через аптеки составила 840 млрд рублей, что на 5% ниже показателя 2022 года. Хотя во втором квартале уже наблюдается положительная динамика: +12%. Это позволило многим сетям выйти уже «в плюс» за полугодие», – считают авторы исследования.

Совокупно продажи ТОП20 аптечных сетей выросли на 2,8%. Концентрация аптечных сетей на рынке увеличилась до 59,2% (в 1 полугодии 2022 года показатель был 55,1%).

Рейтинг ассоциаций по итогам 1 полугодия 2023 года

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные

Рейтинг аптечных сетей по итогам 1 полугодия 2023 года

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей

gxpnews