Опрос: 73% врачей выступили за отмену массовой вакцинации от COVID-19

В июле Минздрав РФ предложил отказаться от массовой вакцинации против коронавирусной инфекции, оставив ее обязательной только для уязвимых категорий граждан. В ведомстве считают, что в эпидемическая ситуация в стране стабилизировалась, а коллективный иммунитет накоплен до достаточного уровня. Чтобы выяснить мнение врачебного сообщества на этот счет, сервис дистанционного медицинского образования Vrachu.ru запустил опрос, который был доступен с 11 по 16 августа.

В исследовании приняли участие 2352 респондента (врачей и работников среднего медицинского персонала) со всех регионов страны. Большинство из них (73%) поддержали предложение Минздрава о прекращении массовой вакцинации, поскольку не видят в ней больше смысла. Еще 14,4% не имеют четкого мнения по этому вопросу. За сохранение массовой вакцинации высказались 12,6% медработников.

Также респонденты высказали свое мнение по поводу того, насколько нынешняя ситуация по COVID-19 отличается от той, что была год назад. Так, 92,8% опрошенных сообщили, что случаев заболевания стало существенном меньше. И только 5,9% сказали, что снижение заболеваемости незначительное.

Кроме того, большинство участников опроса считают, что сейчас существенно снизилось количество пациентов с тяжелым течением болезни (93,7% респондентов). Еще 4,9% сказали, что «тяжелых» пациентов с COVID-19 хоть и стало меньше, но не намного, а 1,1% сообщили, что количество «тяжелых» пациентов не изменилось.

«Мы видим, что врачи на местах поддерживают предложение Минздрава о прекращении массовой вакцинации. С учетом улучшения эпидемической ситуации это представляется логичным шагом. Это также снизит нагрузку на систему здравоохранения и медиков», — комментирует результаты опроса генеральный директор сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru Игорь Степанюков.

При этом в ВОЗ зафиксировали увеличение случаев заражения COVID-19 в мире, в частности “благодаря” появлению нового подварианта омикрон-штамма под названием эрис. За последние четыре недели (период с 17 июля по 13 августа) в мире выявлено 1,4 млн случаев заражения COVID-19, что на 63% больше по сравнению с предыдущими 28 днями. При этом показатель смертности заболевших, напротив, снизился.

gxpnews