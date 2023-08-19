В ВОЗ отметили рост заболеваемости COVID-19 на 63% за четыре недели

За последние четыре недели (период с 17 июля по 13 августа) в мире выявлено 1,4 млн случаев заражения COVID-19, что на 63% больше по сравнению с предыдущими 28 днями. При этом показатель смертности заболевших снизился на 56% (2400 летальных исходов), сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В организации заявили, что COVID-19 все еще остается крупной угрозой для человечества, и призвали страны продолжать вести эпиднадзор и проводить вакцинацию. Кроме того, в ВОЗ обратили внимание на новый подвариант омикрон-штамма коронавируса под названием эрис (EG.5). По состоянию на 17 августа он был обнаружен в 50 странах, тогда как неделей раньше таких стран было 48.

Объявленный в связи с пандемией COVID-19 режим ЧС продлился с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По данным на 16 августа, всего с начала массового распространения COVID-19 в мире заболевание выявили у 769,8 млн человек. Из них около 7 млн умерли. По мнению генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, настоящее число умерших намного больше: не менее 20 млн.

gxpnews