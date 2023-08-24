MSD прекратит поставки противовирусного препарата «Зепатир» в Россию

Американская MSD прекратит поставки востребованного препарата против гепатита С – «Зепатира» – в Россию после 2024 года. Аналогов этого лекарства в стране пока нет, хотя на рынке достаточно других ЛС. Тем не менее «Зепатир» относится к одной из самых доступных схем лечения, выяснил «Коммерсантъ».

«Зепатир» применяется для лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых. На это средство приходится почти 20% всех госзакупок лекарств от этого заболевания: ежегодно затраты составляют более 1 млрд рублей. В 2022 году госзаказчики закупили препарат на 1,06 млрд рублей, что на треть меньше год к году. Снижение прибыли объясняется сокращением предельной стоимости препарата в конце 2021 года на 34%, до 81 500 рублей за упаковку с НДС. С начала 2023 года объем закупок «Зепатира» составил не менее 718 млн рублей.

У «Зепатира» нет аналогов в РФ, однако несколько отечественных компаний ведут разработку его дженериков. Это, в частности, «Промомед», который получил разрешение на проведение исследования биоэквивалентности аналога «Зепатира» в апреле 2023 года.

Ранее MSD приняла решение о прекращении поставок в РФ антиретровирусного препарата «Исентресс». Портфель ее препаратов в стране стремительно сокращается: остановлены поставки вакцин от ветряной оспы, кори, краснухи и паротита. В компании заявляли, что сконцентрируются на поставках жизненно важных средств и вакцин, для которых в РФ отсутствуют альтернативные продукты или методы лечения.

gxpnews