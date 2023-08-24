При ГНЦ «Вектор» построят корпус для работы с особо опасными вирусами

Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ), строящийся для нужд Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», решено расширить. При нем планируется возвести корпус с высоким уровнем биологической защиты для работы с особо опасными вирусами, узнал ТАСС в ходе форума «Технопром».

Строительство начнется в 2027 году. Появление такого корпуса позволит ускорить разработку противовирусных препаратов. «„Вектор” – одна из немногих организаций, которые имеют этот уровень биологической защиты, что позволяет работать с высокоопасными вирусами. И отличие нашей станции будет как раз в том, что точно такой же вирусологический корпус будет построен при СКИФе», – рассказала агентству старший научный сотрудник ГНЦ Анастасия Гладышева.

Биологически защищенное здание с уровнем защиты не менее BSL-3 необходимо для проведения большинства исследований с вирусным материалом. По словам Гладышевой, исследование в условиях вирусологического корпуса с защитой уровня не менее BSL-3 при синхротронном источнике на данный момент не имеет мировых аналогов.

Недавно в ГНЦ сменился генеральный директор. ​Новым руководителем «Вектора» стал Александр Агафонов. Ранее, после увольнения с должности Рината Максютова, Агафонов исполнял обязанности главы учреждения.

gxpnews