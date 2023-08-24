RNC Pharma сообщила о дефиците специалистов в сфере логистических услуг

Аналитики RNC Pharma сообщили, что на российском фармрынке в первой половине 2023 года заметен дефицит специалистов в сфере логистических услуг. Также наблюдается нехватка площадей.

На ранних стадиях кризиса весной 2022 года ряд иностранных поставщиков заняли выжидательную позицию. Приостанавливались как разнообразные маркетинговые активности, так и отношения с оптовыми и розничными партнерами. Это вылилось в том числе в сокращение объема логистических операций. В итоге доля вакантных площадей в 2022 году в целом на складском рынке выросла до 7—10%. Отдельным логистическим компаниям для минимизации затрат приходилось выходить на рынок субаренды, предлагая пустующие мощности по ценам зачастую ниже уровня рентабельности. Об этом сообщили в аналитической компании RNC Pharma.

Пауза закончилась довольно быстро, но все-таки на протяжении пары месяцев на рынке наблюдалось опасное затишье, отметили аналитики. В общей ситуации неопределенности большую активность развернули отечественные компании. По ряду направлений они смогли заметно подвинуть своих зарубежных коллег. И в каком-то смысле этот факт тоже простимулировал зарубежных игроков к возобновлению различных активностей, что в том числе потребовало задействования новых логистических маршрутов и соответственно объемов складских мощностей.

При этом за счет ограничений в отношении международной логистики тотально перераспределилась география поставок. За короткий промежуток времени отгрузки с западного пришлось переориентировать на южное и дальневосточное направления. Пропускная способность данных транспортных коридоров относительно невысокая, в итоге товар скапливался, а формирование необходимой инфраструктуры требует времени. Поставок готовых лекарственных препаратов это касалось в меньшей степени, но отгрузки сырья, промышленного и складского оборудования оказались затруднены.

В 2023 году ситуация с загрузкой у логистических операторов на фармацевтическом рынке полностью выправилась. В настоящее время вакантных площадей катастрофически мало, при этом естественно выросли ставки, причем речь идет о повышении цен на уровне 40—50% и, судя по всему, в будущем году рост цен продолжится. Происходит это за счет роста стоимости строительства складов и снижения темпов ввода в строй новых объектов, что усугубляет нехватку вакантных площадей. К тому же на рынке наблюдается дефицит персонала и заметный рост средних затрат на фонд оплаты труда.

Рейтинг логистических операторов с точки зрения выручки на фармацевтическом рынке по итогам 2022 года возглавляет «Таблоджикс». При этом у компании относительно немного партнеров — 45 игроков, и в основном это крупные фармацевтические компании. По температурным режимам хранения, основным логистическим и складским услугам лидируют NC Logistic и «Транссервис». Эти компании имеют возможность работать с пятью разными температурными режимами, в том числе с продукцией, которая должна храниться при температуре не выше -18 градусов. Комплексный рейтинг логистических операторов по итогам прошлого года возглавила NC Logistic: в общем зачете компания набирает 69 баллов. Впрочем, как отмечают аналитики, конкуренция в первой тройке очень серьезная — позиции компаний отличаются десятыми долями балла.

Комплексный рейтинг логистических операторов на фармрынке по итогам 2022 года

Рейтинг Логистический оператор Расположение головного офиса Комплексный балл** по итогам 2022 года 1 NC Logistic Московская обл. 69,0 2 Транссервис* Московская обл. 68,3 3 Сантэнс* Москва 68,0 4 Таблоджикс Московская обл. 43,6 5 Доминанта Московская обл. 34,8 6 ФМ Ложистик Восток Московская обл. 27,7 * Экспертная оценка. ** С подробной методикой составления рейтинга можно ознакомиться на сайте www.rncph.ru в разделе «Проекты». Источник: RNC Pharma® Фото: freepik/ru.freepik.com

Артем Косенок

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