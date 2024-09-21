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FDA возобновило исследование препарата Zentalis, приостановленное после смерти пациентов

FDA сняло частичный запрет на клинические испытания препарата azenosertib компании Zentalis Pharmaceuticals. Регулятор приостановил проведение трех испытаний после смерти двух участниц, предположительно из-за сепсиса.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) сняло частичный запрет на проведение клинических испытаний (КИ) препарата azenosertib, разрабатываемого Zentalis Pharmaceuticals для лечения рака. Об этом сообщила пресс-служба фармацевтической компании.

Производитель планирует как можно скорее возобновить исследования azenosertib. Zentalis Pharmaceuticals намерена представить данные по монотерапии азеносертибом и предоставить дополнительную информацию о клинической разработке препарата на корпоративном мероприятии позднее в этом году.

FDA приостановило проведение трех испытаний azenosertib в июне 2024 года. Поводом стала смерть двух участниц, вызванная предположительно сепсисом, в ходе II фазы исследования DENALI. Ведомство запросило у Zentalis Pharmaceuticals дополнительную информацию о лекарственном средстве для проведения комплексной оценки. В течение восьми месяцев компания не могла привлекать новых пациентов для участия в исследованиях.

Azenosertib — это селективный пероральный ингибитор белка WEE1. Его применение изучают как в качестве монотерапии, так и в комбинации с другими препаратами при раке яичников и иных опухолях. В Ib фазе исследования у 50% пациентов с раком яичников, принимавших препарат в комбинации с химиотерапией, наблюдалось уменьшение или полное исчезновение опухоли.

WEE1 участвует в процессе деления клеток. Он действует как контрольный пункт клеточного цикла, не позволяющий клеткам с поврежденной ДНК вступать в митоз. Если клетки с поврежденной ДНК попытаются разделиться, это приведет к критическим ошибкам в процессе митоза (неправильное расхождение хромосом и формирование микроядер), которые активируют механизмы клеточной гибели. Это явление известно как митотическая катастрофа. Поскольку раковые клетки зачастую имеют нарушения механизмов репарации ДНК, они преждевременно вступают в митоз и погибают при подавлении активности WEE1 в опухоли.
Фото: zentalis.com

Владимир Заболотских
pharmvestnik

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21 сентября, 2024 | Просмотров: 2 747