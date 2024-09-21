Лекобеспечение Белгородской, Курской и Брянской областей будет проходить в особом порядке

Правительство утвердило постановление, которое регламентирует льготное лекарственное обеспечение вынужденно покинувших свои дома жителей Белгородской, Курской и Брянской областей. Функции по выполнению госгарантий должны будут обеспечить регионы, где фактически будет осуществлять предоставление льготных лекарственных препаратов указанным гражданам. Для компенсации соответствующих затрат регионы два раза в год должны подавать заявку на получение трансферов из федерального бюджета.
Правительство утвердило особенности льготного обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания детей-инвалидов с 2024 по 2025 год. Речь идет о жителях Белгородской, Курской и Брянской областей, которые вынужденно покинули свои дома. Соответствующее постановление № 1276 от 18.09.2024 опубликовано на портале правовой информации.
Согласно документу, регионы, фактически обеспечивающие таких граждан льготными лекарственными препаратами, получат дополнительное финансирование из федерального бюджета. Предусмотрено, что компенсировать будут фактически понесенные затраты на льготное лекобеспечение как по федеральной, так и по региональной программам (в рамках Постановления Правительства №890 от 30.07.1994).
Для получения допфинансирования за счет межбюджетных трансфертов регионы должны направить соответствующую заявку, форму которой Минздрав должен утвердить в течение 30 дней. Такую заявку регионы должны отправлять два раза в год не позднее 15 июня и 15 ноября текущего года.
Пункты постановления об этом распространяются на правоотношения, возникшие с 8 августа 2024 года. В документе также прописана формула, по которой рассчитывается размер межбюджетного трансфера.
Региональные органы здравоохранения несут ответственность за достоверность представляемых данных. При нецелевом расходовании средств к ним могут быть применены бюджетные меры принуждения.
Фото: 123rf.com
Дина Коблова
Таисия Кубрина
pharmvestnik