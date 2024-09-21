Лекобеспечение Белгородской, Курской и Брянской областей будет проходить в особом порядке

Правительство утвердило постановление, которое регламентирует льготное лекарственное обеспечение вынужденно покинувших свои дома жителей Белгородской, Курской и Брянской областей. Функции по выполнению госгарантий должны будут обеспечить регионы, где фактически будет осуществлять предоставление льготных лекарственных препаратов указанным гражданам. Для компенсации соответствующих затрат регионы два раза в год должны подавать заявку на получение трансферов из федерального бюджета.

Правительство утвердило особенности льготного обеспечения лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания детей-инвалидов с 2024 по 2025 год. Речь идет о жителях Белгородской, Курской и Брянской областей, которые вынужденно покинули свои дома. Соответствующее постановление № 1276 от 18.09.2024 опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, регионы, фактически обеспечивающие таких граждан льготными лекарственными препаратами, получат дополнительное финансирование из федерального бюджета. Предусмотрено, что компенсировать будут фактически понесенные затраты на льготное лекобеспечение как по федеральной, так и по региональной программам (в рамках Постановления Правительства №890 от 30.07.1994).